Что значит быть счастливым? Сочинение

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Счастье для человечества в целом и для каждого человека отдельно искали философы и писатели в течение многих веков. И каждый представлял счастье в соответствии со своими способностями, наклонами, миропониманием. Идеальный социальный строй, который изображали в своих произведениях Т.Кампанелла и Т.Мор, тоже до некоторой степени был изображен согласно представлению о счастье людей. Но счастье одних людей в таком случае может стать несчастьем для других. Еще десятилетие тому назад ответ на вопрос, что значит быть счастливым человеком, было однозначным. Счастье человека — в его служении обществу, народу, в борьбе за лучшее будущее. Сейчас наступили другие времена, и уже никто не навязывает мысли, не заставляет мыслить всех одинаково. Оказалось, что каждый из нас представляет счастье по-своему. Некоторые находят счастье в накоплении денег и вещей, в материальном достатке. Что же, таких людей нетрудно понять: ведь в нашем непрочном мире материальные ценности обеспечивают существование человека. Некоторые находит счастье в вере, хорошо, что в настоящий момент вера вернулась к нам. Человеческая душа находит в вере у Бога то надежное прибежище, которого не имеет среди окружающего мира. Некоторые считает себя счастливыми, потому что любят кого-то. Это тоже счастье, потому что в любви раскрывается человек, он становится богаче духовно, более чистым, более хорошим и лучшим. Счастье каждого человека зависит от него самого. Следовательно известный афоризм Козьмы Пруткова: «Хочешь быть счастливым, будь им» — до некоторой степени оправданный. Любой человек достоин счастья. Но оно не приходит само по себе, к нему нужно идти. Каждый человек ищет себе счастье. И мне кажется, что, как бы трудно не было, нужно радоваться солнечному дню, ощущению здоровья или покоя, тишины и мира в родном жилище, всем этим милым безделушкам, из которых, собственно, и складывается жизнь. Счастье — это не материальное благо, его должно хватить на всех. Давайте же не лениться быть счастливыми!