Как составить картинный план к рассказу мышонок пик
Литература
Как составить картинный план к рассказу мышонок пик
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Гость:
План: 1. Начало сказки, предпосылки к путешествию. 2. Выживание или поход туда-обратно, строительство домиков. 3. Побег и обретение друзей
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