Я умоляю вас, помогите мне. Запишите числа, в которых: а) 5 десятков 1,единица 4 десятых 8 сотых; б) 9 единиц 3 десятых и 9 тысячных; в) 1 десяток 3 единицы 2 десятых 7 сотых; г) 8 единиц 1 десятая 6 сотых 5 тысячных; И ...
Математика
Я умоляю вас, помогите мне. Запишите числа, в которых: а) 5 десятков 1,единица 4 десятых 8 сотых; б) 9 единиц 3 десятых и 9 тысячных; в) 1 десяток 3 единицы 2 десятых 7 сотых; г) 8 единиц 1 десятая 6 сотых 5 тысячных; И если можно, то напишите объяснение, ну, как вы, это делаете.
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