Замени иноязычные слова сложными русскими словами каллиграфия , орфография гум??нный ,оптимистический .
Русский язык
Замени иноязычные слова сложными русскими словами каллиграфия , орфография гум??нный ,оптимистический .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каллиграфия - ? орфография - грамотность гуманный - добрый оптимистический - веселый
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