Найти массу 12 конфет,когда масса 4 таких конфет _29 г
Математика
Найти массу 12 конфет,когда масса 4 таких конфет _29 г
Ответ(ы):
Гость:
1)29:4=7,25- за 1 конфету 2)7,25*12=87- за 12 конфет
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