Зріст Ігоря 120 см, що становить 5/6 зросту Володі. А зріст Оленки становить 3/4 зросту Володі. Який сріст у кожного з дітей?
Математика
Зріст Ігоря 120 см, що становить 5/6 зросту Володі. А зріст Оленки становить 3/4 зросту Володі. Який сріст у кожного з дітей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:5*6=144см зрiст Володi 144:4*3=108см зрiст Оленки
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