Решите уравнение: 3(х + 1)(х - 1)=2(х - 2)(х + 2) + х² + 2х
Алгебра
Решите уравнение: 3(х + 1)(х - 1)=2(х - 2)(х + 2) + х² + 2х
Ответ(ы):
Гость:
3(x2-1)=2(x2-4)+x2+2x 3x2-3=2x2-8+x2+2x 3x2-3=3x2-8+2x 3x2-3x2-2x=-8+3 -2x=-5 x=2,5
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