Что значит фразеологизм.бить баклуши,вешать нос,дать слово,витать в облаках
Русский язык
Что значит фразеологизм.бить баклуши,вешать нос,дать слово,витать в облаках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бить баклуши - бездельничать, вешать нос -унывать, дать слово - обещать, витать в облаках - предаваться мечтаниям.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между пристанями А и Б равно 512 км. От пристани А отошел теплоход со ско??остью 24 км/ч. Через 3 часа навстречу ему от пристани Б отоше...
Русский язык
Нужно сначала выписать имена прилагательные с н ,затем нн. Обозначить суффиксы и в скобках написать производящую основу слова.(Есть правила).Очень ...
Физика
Шар-пилот поднялся на высоту 1200м и пр этом был отнесен боковым ветром в сторону на расстояние 900м. Определить путь сложного движения.