Расстояние между пристанями А и Б равно 512 км. От пристани А отошел теплоход со ско??остью 24 км/ч. Через 3 часа навстречу ему от пристани Б отошел теплоход со скоростью 20 км/час. Через сколько часов после отбытия теплохода...

Математика

Расстояние между пристанями А и Б равно 512 км. От пристани А отошел теплоход со ско??остью 24 км/ч. Через 3 часа навстречу ему от пристани Б отошел теплоход со скоростью 20 км/час. Через сколько часов после отбытия теплохода от пристани А теплоходы встретились?

Автор: Гость