Расстояние между пристанями А и Б равно 512 км. От пристани А отошел теплоход со ско??остью 24 км/ч. Через 3 часа навстречу ему от пристани Б отошел теплоход со скоростью 20 км/час. Через сколько часов после отбытия теплохода...
Математика
Расстояние между пристанями А и Б равно 512 км. От пристани А отошел теплоход со ско??остью 24 км/ч. Через 3 часа навстречу ему от пристани Б отошел теплоход со скоростью 20 км/час. Через сколько часов после отбытия теплохода от пристани А теплоходы встретились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24×3=72(км)-проплыл теплоход от пристани А за 3 часа; 512-72=440(км)-осталось плыть двум теплоходам после отбытия теплохода от пристани В; 24+20=44(км/ч)-скорость сближения теплоходов; 440÷44=10(ч)-время, через которое встретились теплоходы после отбытия теплохода от пристани В; 3+10=13(ч)-время, через которое встретились теплоходы после отбытия теплохода от пристани А
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