Нужно сначала выписать имена прилагательные с н ,затем нн. Обозначить суффиксы и в скобках написать производящую основу слова.(Есть правила).Очень срочно
Русский язык
Нужно сначала выписать имена прилагательные с н ,затем нн. Обозначить суффиксы и в скобках написать производящую основу слова.(Есть правила).Очень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Гусиные 2)Серебряный 3)Масляной 4)Масляный 5)Ветреный 6)Огненного 7)Ценные, песчаную 8)Старинной, длинной 9)Лунных, весенних 10)Юные 11)Смоляные
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