Нужно сначала выписать имена прилагательные с н ,затем нн. Обозначить суффиксы и в скобках написать производящую основу слова.(Есть правила).Очень срочно

Русский язык

Нужно сначала выписать имена прилагательные с н ,затем нн. Обозначить суффиксы и в скобках написать производящую основу слова.(Есть правила).Очень срочно

Автор: Гость