Гвоздики,село,мороз,язык,рожки,чудно. Назови слова,у которых при изменении ударен??я меняется значение. Выпиши эти слова

Русский язык
Гвоздики,село,мороз,язык,рожки,чудно. Назови слова,у которых при изменении ударен??я меняется значение. Выпиши эти слова
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гвоздики, село, рожки, чудно
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