Гвоздики,село,мороз,язык,рожки,чудно. Назови слова,у которых при изменении ударен??я меняется значение. Выпиши эти слова

Русский язык

Гвоздики,село,мороз,язык,рожки,чудно. Назови слова,у которых при изменении ударен??я меняется значение. Выпиши эти слова

Автор: Гость