Сочинение на тему свободное время провождение

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Сочинение на тему свободное время провождение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  Свободное время - это то время, когда человек отдыхает от основного занятия в день, неделю, месяц. Взрослый человек отдыхает от работы, а школьники - от учебы. Каждый сам себе организовывает отдых, который ему по вкусу. Кто-то отдыхает лежа перед телевизором, другой занимается самообразованием, третий путешествует.      Но все они отдыхают.      А давай те предположим, что у человека не было бы этого драгоценного и прекрасного времени, что было бы?      Выглядело бы это наверное так: целый день взрослый не переставая работал, не виделся с со своей семьей (если она была бы у него вообще), не общался с друзьями. Жизнь превратилась бы в существование, или была бы похожа на какой-нибудь космический фильм: полный распорядок дня, четко распланированное передвижение по миру, ничего лишнего . Человек бы превратился бы в робота. А у школьников была бы школа весь день. Не было бы времени на детство.      Но это никак не невозможно. Человеку необходим отдых, но под отдыхом я не подразумеваю сон. В жизни человеку требуются перемены.      Из всего приведенного выше следует, что свободное время для человека - это неотъемлемая часть его жизни.      Доказав это, я могу доказать и то, что свободное время - это прекрасное время.      В это время человек может занять себя чем угодно. А самое главное в это время он будет свободен. Пусть даже у него будут какие -то домашние заботы, личные дела, все равно. И это прекрасно!      Тем самым свободное время - это прекрасное время.
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