В каком году завершилось "обратное завоевание" Пиренеев
История
В каком году завершилось "обратное завоевание" Пиренеев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, что в 1492 году
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