В каком году завершилось "обратное завоевание" Пиренеев

История
В каком году завершилось "обратное завоевание" Пиренеев
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Автор: Гость
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Гость:
Возможно, что в 1492 году
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