Помогите пожалуйста. Функция задана формулой y=|9-x^2|+x^2-9. Найдите все целые нули фун??ции

Алгебра
Помогите пожалуйста. Функция задана формулой y=|9-x^2|+x^2-9. Найдите все целые нули фун??ции
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