Найдите корень уравнения : 3-4(8-х)=-3х-1
Математика
Найдите корень уравнения : 3-4(8-х)=-3х-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-4(8-х)=-3х-1 3-32+4х+3х=-1 7х=-1-3+32 7х=28 х=28/7 х=4
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