Вычислите минимальное необходимое количество ткани и укажите стоимость в рублях (учитывая правило округления до целых десятков) для пошива постельного белья (без учета линий на зарубы): простыни размером 160х210 см, пододеяльни...

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Проще всего с простыней - это прямоугольник 160х210. 1 м ткани шириной 160 стоит 3570, значит, 210 см = 2,1 м ткани стоят 2,1*3570 = 7497 ~ 7500 руб. С наволочками тоже просто - это ткань, сшитая в 2 слоя. Чтобы получить квадрат 45х45, нужно взять прямоугольник 45х90. Для второй наволочки - опять 45х90. Всего получается 90х90. 1 м ткани шириной 90 см стоит 2130, значит 90 см = 0,9 м ткани стоят 0,9*2130 = 1917 ~ 1920 руб. Сложнее с пододеяльником. Прямоугольник 210х140, сшитый в 2 слоя. Значит, берем ткань шириной 160 и отмеряем 2*210 = 420 см = 4,2 м. Это будет стоить 4,2*3570 = 14994 ~ 15000 руб. Потом отрезаем полоску 20 см и получаем кусок шириной 140 см. Но эта полоска полностью уходит в отходы, сэкономить на ней нельзя. Минимально необходимое количество ткани, которое нужно купить 1,6*2,1 + 0,9*0,9 + 1,6*4,2 = 3,36 + 0,81 + 6,72 = 10,89 кв.м. Все вместе стоит 7500 + 1920 + 15000 = 24420 руб. Если ткань правда так стоит, то откуда на рынке комплекты по 5000?