Мотоциклист двигался без остановок со скоростью 40 километров в час до 70 километров в час проехал 220 километров.Выберите из предложенных вариантов время за которое он мог проделать этот путь.1)70 мин 2) 150 мин 3)240мин 4)300...

Математика

Мотоциклист двигался без остановок со скоростью 40 километров в час до 70 километров в час проехал 220 километров.Выберите из предложенных вариантов время за которое он мог проделать этот путь.1)70 мин 2) 150 мин 3)240мин 4)300 мин

Автор: Гость