Мотоциклист двигался без остановок со скоростью 40 километров в час до 70 километров в час проехал 220 километров.Выберите из предложенных вариантов время за которое он мог проделать этот путь.1)70 мин 2) 150 мин 3)240мин 4)300...
Математика
Мотоциклист двигался без остановок со скоростью 40 километров в час до 70 километров в час проехал 220 километров.Выберите из предложенных вариантов время за которое он мог проделать этот путь.1)70 мин 2) 150 мин 3)240мин 4)300 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 220км:70 ки/ч < или = Х время пути < или = 200км:40 км/ч 2) 3 1/7часа или ~188 мин < или= Х < 5,5 часа или 330мин 3) ~188мин < Х =( 240 мин ; 300мин) < 330мин. Ответ: Время пути может быть : 3) 240мин и 4) 300мин.
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