Что произойдет в экосистеме при сильном сокращении или росте численности особей ??дного звена пищевой цепи?
Биология
Что произойдет в экосистеме при сильном сокращении или росте численности особей ??дного звена пищевой цепи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При сокращении численности особей одного звена , особям другого звена сократится продукт питания .
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