Что произойдет в экосистеме при сильном сокращении или росте численности особей ??дного звена пищевой цепи?

Биология
Что произойдет в экосистеме при сильном сокращении или росте численности особей ??дного звена пищевой цепи?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При сокращении численности особей  одного звена , особям другого звена сократится продукт питания .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевести на английский язык. Я умею бегать. Он не умеет танцевать. Я не умею плава??ь. Ты умеешь играть? Да. Она умеет летать? Нет. Я не умею петь...
Ответить
Русский язык
Спишите текст. определите время, лицо и число глаголов. осенью птицы улетают молча:были или нет.Или кричат унылыми, прощальными голосами.А весной...
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста!!!
Ответить
Алгебра
6 челых3/7×3челых1/3÷(-1челых2/7) пожалуйста
Ответить
Алгебра
Преобразуйте в многочлен а) (2х-1)^2; б) (3а+с)^2 в) (y-5) (y+5) г) (4b+5c) (4b-5c)
Ответить