Онализа стиха прокофьева алёнушка

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А. А. Прокофьев. Аленушка Пруд заглохший весь в зеленой ряске, В ней тростник качается, шумит А на берегу, совсем, как в сказке, Милая Аленушка сидит. Прост венок, а нет его красивей, Красен от гвоздик, от лилий бел. Тополиный на платье синем, С тополиных рощ он прилетел. С берега трава, врываясь буйно, Знать не хочет, что мертва вода, И цветет дурман с цветком багульник Рядом у заглохшего пруда Но кукушка на сосне кукует, И тропинка к берегу ведет, Солнце щедро на воду такую Золотые обручи кладет. "Аленушка" Прокофьева на первый взгляд посвящена описанию и осмыслению картины Васнецова. Поэт включает в стихотворение детали, будто бы отражающие содержание картины: «пруд заглохший» (на картине перед нами не пруд, а лесное озеро, судя по изображенной растительности и валунам моренного происхождения) , «тростник качается» (рогоз) , «мертва вода» (очевидно, этот эпитет связан с неподвижностью воды) . В то же время Прокофьев по-своему словно дорисовывает картину, пишет о том, чего на картине нет, например o венке на голове или в руках у Аленушки : Прост венок, а нет его красивей, Красен от гвоздик, от лилий бел, Тополиный пух на платье синем, С тополиных рощ он прилетел. . . Но кукушка на сосне кукует И тропинка к берегу ведет, Солнце щедро на воду такую Золотые обручи кладет. На картине Васнецова у девушки на голове нет венка, нет тополиного пуха на платье, нет сосны, тропинки и солнечных лучей, отражающихся в воде. Своими собственными дополнениями поэт хотел выразить надежду на счастье, на солнечные дни для Аленушки. Цветовая гамма: зеленая ряска, красные гвоздики, белые лилии, синее платье, золотые обручи света. Стихотворение А. А. Прокофьева нельзя считать словесным пересказом картины В. М. Васнецова «Аленушка». Оно посвящено родной природе и Родине и было написаны, вероятно, под впечатлением картины Васнецова. У этого стихотворения перекрестный способ рифмовки, ритм- хорей. Александр Прокофьев выразил своё впечатления от картины Васнецова «Аленушка» , передав в своём стихотворении любовь к родной земле.