Решите 30.000 начинает пожалуйста
Математика
Решите 30.000 начинает пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
98*89=8722 132370:62=2135 8722-2135=6587 30.000 * 3.000=90.000.000 5.908.539:6587=897 897*6879=6.170.463 90.000.000-6.170.463=83.829.537
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