Какие нужно поставить знаки 24 6 3 =22
Математика
Какие нужно поставить знаки 24 6 3 =22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что 24-(6:3)=22
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