Пожалуйста напишите комментарий к тексту! Заранее спасибо))
Русский язык
Пожалуйста напишите комментарий к тексту! Заранее спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ого!такой большой!вы сами это писали?текст норм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Українська література
Напишіть твір-роздум «Чи потрібно боротися зі своїми страхами й поганими звичкам?? і які є для цього способи» (за твором Л. Ворониної та власними м...
Химия
При взаимодействии 4.8г метанола с уксусной кислотой 7.25г получили 7.4г сложного эфи??а. Рассчитайте массовую долю (%) выхода эфира
Другие предметы