Пожалуйста напишите комментарий к тексту! Заранее спасибо))

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Пожалуйста напишите комментарий к тексту! Заранее спасибо))
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Гость:
Ого!такой большой!вы сами это писали?текст норм
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