ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!!Вопрос по рассказу "Фотография на которой меня ??ет"Можно ли хоть примерно определить годы, о которых пишет В. Астафьев? Какие приметы помогли вам определит ь время?

Литература

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!!Вопрос по рассказу "Фотография на которой меня ??ет"Можно ли хоть примерно определить годы, о которых пишет В. Астафьев? Какие приметы помогли вам определит ь время?

Автор: Гость