ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!!Вопрос по рассказу "Фотография на которой меня ??ет"Можно ли хоть примерно определить годы, о которых пишет В. Астафьев? Какие приметы помогли вам определит ь время?

Литература
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!!Вопрос по рассказу "Фотография на которой меня ??ет"Можно ли хоть примерно определить годы, о которых пишет В. Астафьев? Какие приметы помогли вам определит ь время?
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