Плиз помогите номер 8! буду очень благодарна!! спасибо !:)
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Плиз помогите номер 8! буду очень благодарна!! спасибо !:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. after 2. for 3. after сфоткайте задания дальше, а то оно прерывается. А вообще в правиле сверху все написано)
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