. Электронные часы показывают время (часы и минуты) в 24-часовом формате. Сколько ра?? за сутки в наборе цифр на табло участвуют только цифры 2 и 5 или одна из этих цифр?

Математика

. Электронные часы показывают время (часы и минуты) в 24-часовом формате. Сколько ра?? за сутки в наборе цифр на табло участвуют только цифры 2 и 5 или одна из этих цифр?

Автор: Гость