. Электронные часы показывают время (часы и минуты) в 24-часовом формате. Сколько ра?? за сутки в наборе цифр на табло участвуют только цифры 2 и 5 или одна из этих цифр?
Математика
. Электронные часы показывают время (часы и минуты) в 24-часовом формате. Сколько ра?? за сутки в наборе цифр на табло участвуют только цифры 2 и 5 или одна из этих цифр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 часа 22 мин 22 часа 25 мин 22 часа 52 мин 22 часа 55 мин всего 4 раза
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