Площадь вписанного в окружность квадрата равна 200. Чему будет равен периметр опис??нного вокруг этой окружности квадрата?

Математика
Площадь вписанного в окружность квадрата равна 200. Чему будет равен периметр опис??нного вокруг этой окружности квадрата?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S-мал.квд  а-сторона мал.квадрата/ r-радиус окр-ти.  d- диагональ мал.квадрата. A- сторона бол.квадрата s= =200 a=10*  r=d/2 d=  *a  r= *10* /2=10 A=2r=2*10=20 P=4A=4*20=80
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