Площадь вписанного в окружность квадрата равна 200. Чему будет равен периметр опис??нного вокруг этой окружности квадрата?

Математика

Площадь вписанного в окружность квадрата равна 200. Чему будет равен периметр опис??нного вокруг этой окружности квадрата?

Автор: Гость