Площадь вписанного в окружность квадрата равна 200. Чему будет равен периметр опис??нного вокруг этой окружности квадрата?
Математика
Площадь вписанного в окружность квадрата равна 200. Чему будет равен периметр опис??нного вокруг этой окружности квадрата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S-мал.квд а-сторона мал.квадрата/ r-радиус окр-ти. d- диагональ мал.квадрата. A- сторона бол.квадрата s= =200 a=10* r=d/2 d= *a r= *10* /2=10 A=2r=2*10=20 P=4A=4*20=80
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