В чем смысл жизни? Напишите мини объяснение используя цитаты

Обществознание
В чем смысл жизни? Напишите мини объяснение используя цитаты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы мчимся по жизни с бешеной скоростью ,спешим успеть сделать,то что кажется так необходимо,а достигнув ,понимаем,что спешили зря,и пребываем в каком то странном состоянии неудолетворённости. Мы останавливаемся, оглядываемся ,и сталкиваемся с мыслью : " кому всё это надо?" Зачем была нужна такая гонка? Разве это и есть жизнь со смыслом? Как только наш мозг одолевает масса вопросов,мы пытаемся найти ответы у психологов,в литературе,вспоминаем мудрые цитаты о жизни со смыслов. 
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