Составь и реши обратную задачу. в школьную библиотеку поступило 420 новых книг 180 из них словари 50 справочники
Математика
Составь и реши обратную задачу. в школьную библиотеку поступило 420 новых книг 180 из них словари 50 справочники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180+50=230 2) 420-230=190 Ответ: 190 учебников.
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