Составь и реши обратную задачу. в школьную библиотеку поступило 420 новых книг 180 из них словари 50 справочники

Математика

Составь и реши обратную задачу. в школьную библиотеку поступило 420 новых книг 180 из них словари 50 справочники

Автор: Гость