Найди названия животных и действия связанные
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Найди названия животных и действия связанные
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Lizard crawls; bird flies; fish swims; squirrel jumps; bunny jumping; sloth climbs.
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