Верны ли суждения: 1)социальная мобильность представляет собой усиление социаль??ого неравенства 2) социальная мобильность представляет собой рост среднего класса
Обществознание
Верны ли суждения: 1)социальная мобильность представляет собой усиление социаль??ого неравенства 2) социальная мобильность представляет собой рост среднего класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба суждения неверны.
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