Верны ли суждения: 1)социальная мобильность представляет собой усиление социаль??ого неравенства 2) социальная мобильность представляет собой рост среднего класса

Обществознание

Верны ли суждения: 1)социальная мобильность представляет собой усиление социаль??ого неравенства 2) социальная мобильность представляет собой рост среднего класса

Автор: Гость