Срочно!!помогите пожалуйста!!! нужно написать сочинение учителю на тему какой я ст??ну через 10 лет

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Срочно!!помогите пожалуйста!!! нужно написать сочинение учителю на тему какой я ст??ну через 10 лет

Автор: Гость