3(y-5)-2(y-4) -5(5-x)-4x 1/3(3x-6)-2/7(7x-21) 5,4(3y-2)-7,2(2y-3)
Математика
3(y-5)-2(y-4) -5(5-x)-4x 1/3(3x-6)-2/7(7x-21) 5,4(3y-2)-7,2(2y-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(y-5)-2(y-4)=3у-15-2у+8=у-7; -5(5-x)-4x=-25+5х-4х=х-25; 1/3(3x-6)-2/7(7x-21)=х-2-2х+6=4-х; 5,4(3y-2)-7,2(2y-3)=16,2у- 10,8-14,4у+21,6=1,8у-10,8
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