Компьютер А содержит файл размеров 1584 мегабайт, который необходимо передать на компьютеры B и С. Все компьютеры соединены попарно каналами с некоторой пропускной способностью. По каналу с пропускной способностью X мегабайт/се...
Информатика
Компьютер А содержит файл размеров 1584 мегабайт, который необходимо передать на компьютеры B и С. Все компьютеры соединены попарно каналами с некоторой пропускной способностью. По каналу с пропускной способностью X мегабайт/секунду информация может передаваться с этой скоростью в обе стороны одновременно (по X мегабайт в секунду в каждую сторону). Пропускная способность канала между компьютерами А и В составляет 11 мегабайт/секунду, между компьютерами А и С - 5 мегабайт в секунду, а между компьютерами В и С - 6 мегабайт в секунду. Будем считать, что любой компьютер может сразу же передавать информацию, которую он только что получил от другого компьютера. За какое минимальное время полный файл окажется на всех компьютерах? В ответе укажите одно число - время в секундах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
144с - передача на 1 компьютер 316,8с - передача на 2 компьютер 264с передача на 3 компьютер 316+264-144=413 с
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