Чтобы найти число, если 329 его равны 12, нужно: выбери верный вариант 12⋅3:29 3⋅29:12 12:3⋅29 12:29⋅3

Математика

Чтобы найти число, если 329 его равны 12, нужно: выбери верный вариант 12⋅3:29 3⋅29:12 12:3⋅29 12:29⋅3

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