Чтобы найти число, если 329 его равны 12, нужно: выбери верный вариант 12⋅3:29 3⋅29:12 12:3⋅29 12:29⋅3
Математика
Чтобы найти число, если 329 его равны 12, нужно: выбери верный вариант 12⋅3:29 3⋅29:12 12:3⋅29 12:29⋅3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - неизвестное число. Уравнение: 3/29х = 12 х = 12 : 3/29 = 12 * 29/3 = 4 * 29 х = 116 Ответ: 12 : 3 * 29
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