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Помогите пожалуйста CH3-CH2-COOK +CH3Br=
Химия
Помогите пожалуйста CH3-CH2-COOK +CH3Br=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-CH2-COOK +CH3Br=CH3-CH2-COOCH3+KBr
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