Экономическое и социально-политическое развитие англии в середине 19 века
История
Экономическое и социально-политическое развитие англии в середине 19 века
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Для экономики Англии до середины XIX века были характерны две особенности: громадные колониальные владения и монопольное положение на международном рынке. Главными особенностями экономического развития Англии конца XIX – начала XX века стали: — утрата промышленного первенства и господства на мировом рынке; — рост капиталистических монополий, особенно колониальных и военно-промышленных; — создание мощных банков и финансовой олигархии; — возрастание роли экспорта капитала, в том числе в пределы Британской империи (колонии) и в зависимые страны; — превращение колониальной монополии в решающий фактор экономического и политического положения Англии во всемирном хозяйстве. Под действием закона неравномерности экономического и политического развития капитализма ускорился экономический рост молодых капиталистических государств – конкурентов Англии в области промышленного производства, особенно США и Германии, создавших свою промышленность на более высокой технической основе. Вначале они стали вытеснять английские товары с собственных внутренних рынков. Одновременно на мировом рынке начинается использование методов бросовых цен – «демпинга» (особенно Германией) . Иностранная конкуренция прежде всего отрицательно сказалась на тяжелой промышленности. По абсолютным размерам производство Англии еще росло, но стало отставать по темпам и развитию техники. Если в 1870 году по производству чугуна Англия превосходила Германию более чем в четыре раза, США – в три раза, то в 1913 году она уже уступала США в три раза, Германии – в два раза. На экономике отрицательно сказались кризисы перепроизводства 1873 и 1882 гг. и продолжительная депрессия, а также затяжной аграрный кризис начала 70-х – середины 90-х годов XIX века, вызванный притоком в Европу американского хлеба. Последнее явилось результатом технической революции на морском транспорте, удешевившей доставку хлеба. Аграрный кризис в Англии протекал острее, чем в других странах из-за высокой абсолютной ренты в силу существования огромных частных владений земельной аристократии. Цены на хлеб резко упали. Что касается промышленной буржуазии, то она, заинтересованная в дешевом привозном сырье и продукции, была против аграрного протекционизма. В итоге зависимость Англии от внешних рынков и ввоза продукции увеличилась. Конкуренция, концентрация производства вели к возникновению монополий. Однако процесс шел медленно и противоречиво, характеризуясь неравномерностью развития между новыми и старыми отраслями и предприятиями. Старые отрасли использовали устаревшее оборудование, имели высокие издержки производства, для них более выгодным был вывоз капитала и помещение его в доходные отрасли (военную и химическую) . В то же время происходило ускорение централизации капитала. В 1863 году существовало 639 акционерных компаний, а в конце XIX века ежегодно их образовывалось до 4000. Первые монополии возникли в новых отраслях – англо-германский трест взрывчатых веществ «Динамит-Нобель» (1886 год) и химический трест «Юнайтед Алкали» (1890 год) . К 1890 г. действовало около 30 картелей (в три раза меньше, чем в Германии) в писчебумажной, ковровой, стекольной промышленности. Несколько крупных фирм складывается в тяжелой промышленности. Потеряв промышленную монополию, Англия и в начале 20 века сохраняла первенство в некоторых отраслях. К примеру, в кораблестроении в 1913 году она производила 58% всех судов в мире (1896-78%).
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