Какие из точки а (2 4) b(-2 4) c(-2 -4) d(2 -4) лежат на графике функции y=1/2x^3 y=-1/2x^3
Алгебра
Какие из точки а (2 4) b(-2 4) c(-2 -4) d(2 -4) лежат на графике функции y=1/2x^3 y=-1/2x^3
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Гость:
Я думаю именно так решается
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