Какие из точки а (2 4) b(-2 4) c(-2 -4) d(2 -4) лежат на графике функции y=1/2x^3 y=-1/2x^3

Алгебра

Какие из точки а (2 4) b(-2 4) c(-2 -4) d(2 -4) лежат на графике функции y=1/2x^3 y=-1/2x^3

Автор: Гость