Помогите пожалуйста,составить по 2 предложения на "не"-с глаголами и деепричастиями!!!Заранее спасибо)))
Русский язык
Помогите пожалуйста,составить по 2 предложения на "не"-с глаголами и деепричастиями!!!Заранее спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оля не любит бегать по вечерам в парке.Я давно не играю в копьютерные игры.Самолет летел не высоко.
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