Помогите пожалуйста,составить по 2 предложения на "не"-с глаголами и деепричастиями!!!Заранее спасибо)))

Русский язык
Помогите пожалуйста,составить по 2 предложения на "не"-с глаголами и деепричастиями!!!Заранее спасибо)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оля не любит бегать по вечерам в парке.Я давно не играю в копьютерные игры.Самолет летел не высоко. 

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