Помогите решить задачу с помощью уравнения пожалуйста

Математика
Помогите решить задачу с помощью уравнения пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+2х=1260 3х=1260 х=1260:3 х=420-в первый день 2*420=840-в во второй день 420+840=1260 1260=1260
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