Математика 3 класс. На школьной викторине было задано 10 вопросов. За каждый правил??ный ответ ставилось 2 балла, а за каждый неправильный вычитался 1 балл. Сколько правильных ответов дал ученик, набравший 14 баллов?

Математика

Математика 3 класс. На школьной викторине было задано 10 вопросов. За каждый правил??ный ответ ставилось 2 балла, а за каждый неправильный вычитался 1 балл. Сколько правильных ответов дал ученик, набравший 14 баллов?

Автор: Гость