Выполните сложение: 5/6 + 3/8.
Математика
Выполните сложение: 5/6 + 3/8.
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5/6 + 3/8 = 20/24 + 9/24 = 29/24 = 1 5/24
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