Сравнить строение и свойство атамов К и Са

Химия
Сравнить строение и свойство атамов К и Са
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Калий и Кальций находятся в 4 периоде Сходство:  вокруг ядра атома этих элементов находится 4 энергетических уровня, оба они металлы. Различие: разные группы, разное строение атома, разные оксиды, гидроксиды и гидриды. Калий проявляет сильнее металлические свойства, чем кальций. Характеристика калия: 1) Химический  символ - K, порядковый номер - № 19 , название элемента - калий , атомная масса Ar=39. Заряд ядра атома калия Z= +19 (в ядре 19 протона- p⁺ и 20 нейтрона - n⁰) 2)  Группа - 1, подгруппа- главная , четвертый  период 3) Исходя из вышеизложенного напишем строение атома калия. Строение атома калия: Вокруг ядра атома 4 энергетических уровня, на которых располагаются 19 электрона.  ₊₁₉K )₂)₈)₈)₁  электронная формула калия ₊₁₉ K 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s¹  4)Калий металл, валентность калия  равна 1, степень окисления+1. калий может быть только восстановителем, 5) Формула высшего оксида - K₂O 6) Формула гидроксида  KOH - это щелочь 7) Летучего соединения с водородом не образует, а соединение калия с водородом - это гидрид калия KH - кристаллическое  вещество белого цвета. Обладает высокой теплопроводностью. Характеристика кальция: Химический  символ - Ca, порядковый номер - № 20 , название элемента - кальций , атомная масса Ar=40. Заряд ядра атома кальция Z=+19 (в ядре 20 протона- p⁺ и 20 нейтрона - n⁰) 2)  Группа - 2, подгруппа- главная , четвертый  период 3) Исходя из вышеизложенного напишем строение атома калия. Строение атома калия: Вокруг ядра атома 4 энергетических уровня, на которых располагаются 20 электрона.  Строение атом кальция:  ₊₂₀Ca )₂)₈)₈)₂   Электронная формула кальция: ₊₂₀Ca   1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²   4)Кальций металл, валентность кальция в соединениях равна 2, степень окисления+2. Кальций может быть только восстановителем, 5) Формула высшего оксида - CaO 6) Формула гидроксида  Ca(OH)₂ – малорастворимое в воде основание, но в виде «известковой воды» - щелочь 7) Летучего соединения с водородом не образует, а соединение кальция с водородом - это гидрид кальция CaH₂ - кристаллическое  вещество белого цвета.  Сильный восстановитель, реагирует с водой,  кислотами. Применяется, как твердый источник водорода

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