Сравнить строение и свойство атамов К и Са

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Калий и Кальций находятся в 4 периоде Сходство: вокруг ядра атома этих элементов находится 4 энергетических уровня, оба они металлы. Различие: разные группы, разное строение атома, разные оксиды, гидроксиды и гидриды. Калий проявляет сильнее металлические свойства, чем кальций. Характеристика калия: 1) Химический символ - K, порядковый номер - № 19 , название элемента - калий , атомная масса Ar=39. Заряд ядра атома калия Z= +19 (в ядре 19 протона- p⁺ и 20 нейтрона - n⁰) 2) Группа - 1, подгруппа- главная , четвертый период 3) Исходя из вышеизложенного напишем строение атома калия. Строение атома калия: Вокруг ядра атома 4 энергетических уровня, на которых располагаются 19 электрона. ₊₁₉K )₂)₈)₈)₁ электронная формула калия ₊₁₉ K 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s¹ 4)Калий металл, валентность калия равна 1, степень окисления+1. калий может быть только восстановителем, 5) Формула высшего оксида - K₂O 6) Формула гидроксида KOH - это щелочь 7) Летучего соединения с водородом не образует, а соединение калия с водородом - это гидрид калия KH - кристаллическое вещество белого цвета. Обладает высокой теплопроводностью. Характеристика кальция: Химический символ - Ca, порядковый номер - № 20 , название элемента - кальций , атомная масса Ar=40. Заряд ядра атома кальция Z=+19 (в ядре 20 протона- p⁺ и 20 нейтрона - n⁰) 2) Группа - 2, подгруппа- главная , четвертый период 3) Исходя из вышеизложенного напишем строение атома калия. Строение атома калия: Вокруг ядра атома 4 энергетических уровня, на которых располагаются 20 электрона. Строение атом кальция: ₊₂₀Ca )₂)₈)₈)₂ Электронная формула кальция: ₊₂₀Ca 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s² 4)Кальций металл, валентность кальция в соединениях равна 2, степень окисления+2. Кальций может быть только восстановителем, 5) Формула высшего оксида - CaO 6) Формула гидроксида Ca(OH)₂ – малорастворимое в воде основание, но в виде «известковой воды» - щелочь 7) Летучего соединения с водородом не образует, а соединение кальция с водородом - это гидрид кальция CaH₂ - кристаллическое вещество белого цвета. Сильный восстановитель, реагирует с водой, кислотами. Применяется, как твердый источник водорода