В школе можно нередко наблюдать борьбу за лидерство и власть-скрытую или открытую.Объясните,с какими целями она ведётся?От чего зависит успех в этой борьбе?

Обществознание
В школе можно нередко наблюдать борьбу за лидерство и власть-скрытую или открытую.Объясните,с какими целями она ведётся?От чего зависит успех в этой борьбе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
как ты сумел себя подать,какой ты человек,если ты капризный,без характерный,слабый,глупый,то ты никогда не станешь лидером,а если ты хорошо  умеешь говорить,умный,умеешь зацикливать внимание на себе,то ты можешь стать лидером.
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