В школе можно нередко наблюдать борьбу за лидерство и власть-скрытую или открытую.Объясните,с какими целями она ведётся?От чего зависит успех в этой борьбе?

Гость: Гость:

как ты сумел себя подать,какой ты человек,если ты капризный,без характерный,слабый,глупый,то ты никогда не станешь лидером,а если ты хорошо умеешь говорить,умный,умеешь зацикливать внимание на себе,то ты можешь стать лидером.