На твой взгляд насколько умело российское гражданство начале 1917 года пользовалась своей неожиданной свободой? Можно ли Россию после Федеральной революции назвать самой демократичной страной в мире
История
На твой взгляд насколько умело российское гражданство начале 1917 года пользовалась своей неожиданной свободой? Можно ли Россию после Федеральной революции назвать самой демократичной страной в мире
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, умело. люди с нечистыми замыслами начали преступать закон, а простые люди начали помогать политическим партиям, что помогло приходу к власти людей с совершенно другим мировоззрением на тот момент. может быть февральской? если так, то не совсем. пока коммунисты не забрали всю власть, то еще было двоевластие.
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