Докажите неравенство a^2-8ab+17 b^2-2b+3gt;0

Алгебра
Докажите неравенство a^2-8ab+17 b^2-2b+3gt;0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правая часть неравенства может быть преобразована так: (a-4b)^2+b^2-2b+1+2  . Значит неравенство приобретает вид: (a-4b)^2+(b-1)^2>-2 Что очевидно, т.к. слева выражение неотрицательно, а справа отрицательно.
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