При дегидрировании 10л Бутана выделилось 15л водорода и образовалось 7,5 л непредельного углеводорода. Установите молекулярную формулу второго продукта реакции и рассчитайте его выход. Объёмы газов измерены приодинаковых условиях

Гость: Гость:

N(C4H10) = 10/22,4 = 0,45 моль n(CxHy) = 7,5 / 22,4 = 0,33 моль n(H2) = 15/22,4 = 0,67 моль n(C4H10) : n(CxHy) : n(H2) = 0,45 : 0,33 : 0,67 = 1 : 1 : 2 Значит, в итоге получилось 2 молекулы водорода Считаем его индекс 2H2 = 2*2 = 4 Этот индекс отнимаем от индекса водорода в бутане (т.к. формула бутана C4H10 , то индекс водорода в нем равен 10) 10-4=6 Значит, в полученном непредельном углеводороде индекс водорода равен 6 А т.к. n(C4H10) : n(CxHy) = 1 : 1 , то индекс углерода в непредельном углеводороде будет равен индексу углерода в бутане и будет равен 4 Следовательно, формула полученного непредельного углеводорода: C4H6 - это бутадиен-1,3 Ответ: C4H6