Чтобы сшить один костюм,нужно 4м 25см костюмной ткани. Сколько ткани для пошива 24 таких костюмов *В Тулоне 42м 50см костюмной ткани. Сколько костюмов можно сшить из этой ткани
Математика
Чтобы сшить один костюм,нужно 4м 25см костюмной ткани. Сколько ткани для пошива 24 таких костюмов *В Тулоне 42м 50см костюмной ткани. Сколько костюмов можно сшить из этой ткани
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для пошива 1 костюма надо 4м25см=425см, узнаем сколько ткани надо для пошива 24 костюмов 425*24=10200(см)=102м В рулоне 42м 50см=4250см. 4250:425=10(кост.) На 24 костюма надо 102м ткани. Из рулона 42м50см можно сшить 10 костюмов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Русский язык
Напишите рассказ на тему «поход в горы (в лес, парк, на речку) »используя данные словосочетания. (не) кричать, (не) шуметь, (не) ломать ветки ; (не...
Математика