Чтобы сшить один костюм,нужно 4м 25см костюмной ткани. Сколько ткани для пошива 24 таких костюмов *В Тулоне 42м 50см костюмной ткани. Сколько костюмов можно сшить из этой ткани

Математика
Чтобы сшить один костюм,нужно 4м 25см костюмной ткани. Сколько ткани для пошива 24 таких костюмов *В Тулоне 42м 50см костюмной ткани. Сколько костюмов можно сшить из этой ткани
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для пошива 1 костюма надо 4м25см=425см, узнаем сколько ткани надо для пошива 24 костюмов 425*24=10200(см)=102м В рулоне 42м 50см=4250см. 4250:425=10(кост.) На 24 костюма надо 102м ткани. Из рулона 42м50см можно сшить 10 костюмов.
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