Что такое город государство
Окружающий мир
Что такое город государство
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Гость:
Город - населённый пункт, где люди чем-то занимаются, просто живут. Государство - это политическая организация общества, устанавливающая правовой порядок на определённой территории.
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