Напишите рассказ на тему «поход в горы (в лес, парк, на речку) »используя данные словосочетания. (не) кричать, (не) шуметь, (не) ломать ветки ; (не) пугать, (не) обижать зверей и птиц ; (не) забыть корм для друзей ;(не) разруша...
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Напишите рассказ на тему «поход в горы (в лес, парк, на речку) »используя данные словосочетания. (не) кричать, (не) шуметь, (не) ломать ветки ; (не) пугать, (не) обижать зверей и птиц ; (не) забыть корм для друзей ;(не) разрушать муравейники ; (не) топтать траву ; (не) ловить стрекоз и бабочек ; (не) оставлять после себя мусор. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды мы всем классом собрались в заповедник. Учитель заранее нас предупредил, как следует вести себя на природе. Нас попросили не кричать и не шуметь, не ломать ветки деревьев и не топтать траву, не разрушать муравейники. Также нужно не забыть корм для животных, поскольку мы будем кормить зверей с рук. Самое главное правило поведения в заповеднике - не оставлять после себя мусор.
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