При каких значения u имеет смысл выражение: корень 18-6u+корень u+7?
Математика
При каких значения u имеет смысл выражение: корень 18-6u+корень u+7?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18-6и>0 и<18/6 и<3 и+7>0 и>-7 -7<и<3
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